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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'le doğanın kalbinde: 6 farklı rotada macera başlıyor

İHA

Büyükşehir'le doğanın kalbinde: 6 farklı rotada macera başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle ara verdiği doğa yürüyüşlerine harika bir programla yeniden başlıyor. Unutulmaz bir deneyim için İl Ormanı, Karagöl ile Acelle Yaylası, Elmalı Köyü, Arslanlar Göleti, Yanık Vadisi ve Akgöl olmak üzere 6 farklı rota belirlendi. Doğanın kalbinde ilk yürüyüş 29 Mayıs'ta İl Ormanı'nda yapılacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğaseverler için bir süre önce hazırlığına başladığı takvimi tamamladı. Pandemi sebebiyle ara verilen doğa yürüyüşlerine devam etme kararı alan Büyükşehir rotalarını belirledi. Doğada yeni bir keşif, unutulmaz bir maceranın planları yapıldı. Taleplere ve şartlara göre, doğaseverlerin büyük keyif alacağı 6 parkur belirlendi. 1 aylık takvim içerisinde İl Ormanı, Serdivan, Karagöl Acelle Yaylaları, Elmalı Köyü, Aslanlar Göleti, Yanık Vadisi ve Akgöl rotaları yer aldı.
Yürüyüşlerin 29 Mayıs'ta İl Ormanı parkuru ile başlayacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 100 doğasever için başvuruların www.sakarya.bel.tr adresinde açıldığı belirtildi. Doğaseverler yürüyüş alanlarına Demokrasi Meydanı'ndan kalkacak otobüslerle taşınacak. Ayrıca, kayıtlar bittiğinde rotalara kendi imkânlarıyla gelecek olan kişiler alanda kayıt yaptırarak ekibe dâhil olabilecek. Yeni katılımcılara imkân sunulması için bir kişi en fazla bir parkurda kayıt olabilecek. Büyükşehir Belediyesi, parkurlara kendi imkânlarıyla ulaşan katılımcılara ayrıca izcilik hizmeti sunacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin parkurlar, tarihleri ve kayıt detaylarının ayrıntılarını içeren açıklaması ise şu şekilde: “Doğa yürüyüşü kayıtları belediyemiz internet sitesinden, ilgili haftanın içerisinde yapılmaktadır. 29 Mayıs’ta yapılacak olan İl Ormanı parkuru yürüyüşü için kayıtlar; 23 Mayıs Pazartesi günü saat 09:00’dan, 26 Mayıs Perşembe günü saat 12:30’a kadar belediyemiz internet adresinden yapılabilir. Doğa yürüyüşleri için detaylı bilgi almak isteyenler 241 20 02 no’lu telefonu arayabilirler.”

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