Türkiye'de her evi çağrı merkezine dönüştüren projeye ödül

Evde interneti ile bilgisayarı olan herkese maddi destek sağlayan ve insanlara ev internetini diğer firmalardan daha uygun fiyatlarla buluşturan eTicaret projesi, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

Evinde bilgisayar ile interneti olan herkese istihdam fırsatı sunan ve Türkiye'de her evi adeta çağrı merkezine dönüştüren eTicaret projesi, 52 ilde yüzde 100 evden çalışma sistemiyle Eskişehir’den yönetiliyor. Bu çerçevede proje, Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Medya Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı eTicaret Projesi’ seçildi. İnsanlara ev internetini diğer firmalardan daha uygun fiyatlarla buluşturmak amacıyla 2011 yılında İbrahim Yiğithan Özbek tarafından kurulan ve Türkiye’nin ilk garaj eTicaret projelerinden biri olan Evinternetim.com, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

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