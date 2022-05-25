Necip Fazıl’ın hayatı konu alınan tiyatro AKM’de sahnelenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri birbirinden farklı aktivitelerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 25 Mayıs Çarşamba akşamı sahne alacak olan “Üstad” isimli tiyatro oyunu, Ünlü Şair Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını konu alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden farklı ve özel aktivitelerle misafirlerini ağırlamaya devam eden etkinliklerin, bu haftaki konuğu Arz Yapım Tiyatro olacak. “Üstad” isimli oyunla sahneye çıkacak olan oyuncular, Ünlü Şair Necip Fazıl Kısakürek’in hayatını konu alacak. 25 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30’da başlayacak olan etkinlik, AKM’de gerçekleştirilecek. Katılımın biletli olduğu oyunda, online bilet almak isteyen vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden biletlerini temin edebilecekler.

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