Eğitimdeki çalışmaları konuştular

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Evlatlarımız için her türlü projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ilçede eğitim alanında gerçekleşen çalışmaların ve yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, çocukların eğitimi için gerçekleşen her çalışma ve projenin destekçisi olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Günhan Yazar, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve kurum yöneticileri katıldı.

Başkan Fevzi Kılıç, “Öğrencilerimizin geleceğine ışık tutacak olan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, değerli hocalarımızı gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. 3 yıllık süreçte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte birçok çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz için faydalı ve gönüllerine dokunan çalışmalar gerçekleştirmek bizleri de mutlu ediyor. Evlatlarımız için her türlü projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Günhan Yazar ise, “Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’ın da katılımı ile gerçekleşen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Ersoy hocamızdan ilçemizdeki öğrencilerimizin eğitimlerindeki başarı başta olmak üzere birçok konuda detaylı bilgi aldık. Kendisini ve ilçemizdeki eğitimcilerimizi kutluyorum. Birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile ilçemizde ki eğitim çıtasını inşallah daha üst seviyelere çıkaracağız” diye konuştu.

