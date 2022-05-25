Büyükşehir güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında altyapı işleri tamamlanan bölgelerde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya’nın güçlü altyapı ağını genişletme çalışmalarının yanı sıra şehirde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yama çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede Serdivan’da altyapı hattı yenilenen cadde ve mahallelerde güvenli ulaşım için asfalt yama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Caddesi ve orman yolu bölgesinde yürütülen asfalt yama çalışmalarının tamamlanmasının ardından SASKİ ekipleri ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde yama işlemlerini sürdürerek oluşabilecek olumsuzlukların yaşanmasına engel olacak. Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın çalışmalar boyunca sağduyulu olarak asfalt işi yapılan bölgelerde dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için sürdürdüğümüz çalışmaları şehrin genelinde yürütmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak altyapısını yenilediğimiz bölgeleri sorunsuz bir üstyapı ile buluşturacağız” ifadeleri kullanıldı.

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