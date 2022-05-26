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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Başkan Soykan: “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır”

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde inşa edilen TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Yeni okulun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çocuklarımızı bu güzel okullarda geleceğe hazırlayacağız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir dizi ziyaret ve TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu açılışı için Akyazı’ya geldi. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, STB Başkanı Adem Sarı ve ilçe protokolü tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu önce ilçe merkezindeki Kardeşler BörekDöner Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi ardından ise Akyazı Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Akyazı’nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “ Tarım ve sanayinin birlikte büyüdüğü bu güzide ilçemizi çok seviyor ve önemsiyoruz. Akyazı kalkınmasını hızla sürdürecek buna gönülden inanıyorum” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Akyazı’ya gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizin kalkınması için Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Sizlere de ilçemize kazandırdığınız okul ve verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Akyazı Ticaret Odası sonrasında Akyazı Ticaret Borsası’na giden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sonrasında ise Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve oda başkanları ile birlikte TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılanan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, okulun açılışını protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. TOBB olarak eğitime destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Akyazı’mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Akyazı’ya kazandırılan yatırım için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok önemli. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı geleceğe bu güzel okullarda hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

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