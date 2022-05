Aldığı elektrikli aracına güneş enerjisi taktırdı Engelli akülü aracına güneş paneli taktıran Necdet Koca: "Yolda kalma derdim kalmadı"

Sakarya’nın Kaynaca ilçesinde 37 yıldır engelli olarak yaşamını sürdüren 57 yaşındaki gazi Necdet Koca, ulaşım ihtiyacını karşıladığı akülü engelli aracına monte ettirdiği güneş paneli ile 45 kilometre yol kat ediyor.

Askerlik görevini icra ederken geçirdiği kaza neticesinde engelli kalarak gazilik unvanına ulaşan 57 yaşındaki Necdet Koca, 37 yıldır Kaynarca ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Koca, ulaşım ihtiyacını ise 5 yıl önce aldığı üç tekerlekli ve akülü engelli aracıyla sağlıyor. Yaptığı bir araştırma neticesinde tekerlekli sandalyeye güneş paneli montajı yapıldığını öğrenen Koca, aynı sistemi kendi akülü aracına da monte ettirdi. Koca, güneş panelini taktırdıktan sonra daha fazla kilometre yol gittiğini belirterek, engelli aracıyla istediği her yere gidebildiğini, güneş panelleri sayesinde de yolda kalma kaygısı taşımadığını söyledi. Araç aküsü ile güneş paneli aküsünün dolumu hemen hemen aynı saatte olduğunu belirten Koca, yolda kalma derdinin olmadığını ve 45 kilometre yol kat ettiğini aktardı.



“Yolda kalma derdim kalmadı”

Engelli akülü aracına güneş paneli taktıran Necdet Koca, “Elektrikli araba aldım. Arabamın elektrik ihtiyacını gidermek için güneş enerjisi taktırdım. Aküleri doldurmak 6 saat kadar sürüyordu, güneş enerjisiyle bu derdim bitti. Tabi yine güneş enerjisi ile akünün dolma süresi yaklaşık 56 saat kadar sürüyor, ama yolda kalma derdim kalmadı. Gaziyim, araç olmadığında evden dışarıya çıkamıyorum. Bu araca her an ihtiyacım var, bununla bütün ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Bu cihazı internette görmüştüm, internetten temasa geçtim ve görüştüm. Kendi yerinde takabileceğini söyledi ve fiyat için anlaştık. Çok işime yarıyor” dedi.

