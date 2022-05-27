Maceracıları aktivitelerle buluşturan platforma ödül

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– Birçok sosyal alandaki hizmetleri tatilcilerle buluşturan aktivite platformu, yılın en başarılısı seçilerek ödüle layık görüldü.

Uluslararası Medya Ödülleri, Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlendi. Sunuculuğunu Vahe Kılıçarslan ve Özlem Demir'in yaptığı ödül töreninde “Yılın En Başarılı Aktivite Platformu” ödülü Ömer Sevindik’e teslim edildi. Türkiye'nin 81 ilinde tüketiciye 70'den fazla aktivite hizmeti sunan maceralarım.com, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

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