Başkan Soykan, Bakan Kasapoğlu ile görüştü

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı ve Karapürçek heyetleri ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki yatırımlarla ilgili Ankara temaslarına devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden Başkan Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Ümit Bodur ve AK Parti Akyazı İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Çokal ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Akyazı Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ve içerisinde Gençlik Merkezi, Bin Kişilik Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunan Akyazı Spor Kompleksi Projesi ile ilgili Bakan Kasapoğlu ile görüşen Başkan Bilal Soykan çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgilendirmede bulunurken ve projenin açılışını 2023 yılında yapmak için mücadele ettiklerini aktardı. Akyazı Spor Kompleksi’nin önemli bir proje olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekim ayında başlanan ve temeli Aralık ayında atılan projenin büyük bir hızla ilerlediğini ifade ederek Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve emeği geçenleri tebrik etti. Tamamlanma süresi iki yıl olan projenin bu süreden çok daha önce 2023 yılı başında tamamlanması için bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksi Projesi’nde bizlere verdikleri destekten dolayı Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Projeye başladığımız günden itibaren bitirme süresi olan iki yıldan önce tamamlanması ve Akyazılıların hizmetine girmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün Bakanımızla da çalışmalarda gelinen noktayı istişare etme fırsatı bulduk. İnşallah onların da destekleri ile Akyazı Spor Kompleksi’ni en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve İl Başkanı Yunus Tever’e de teşekkür eden Başkan Soykan, “Bizlerin her zaman yanında olan ve çalışmalarımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Milletvekilimiz ve İl Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Akyazı’ya yapılan hizmetlerin her zaman arkasındalar. Şehrimiz ve ilçemiz için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

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