Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmaları çerçevesinde Sakarya Köprülü Kavşağı’nın devamı olan ve hastane yolu olarak kullanılan Koru Sokak baştan aşağı yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfaltta yeni rekorlar için sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Kentin tüm ilçelerinde ve merkez bölgelerde işleme başlayan Büyükşehir, öncelikli bölgelerde çalışmalarını tamamlıyor. Bir süre önce hizmete alınan Adapazarı, Erenler ve Serdivan trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Sakarya Köprülü Kavşağı’nın devamı olan Koru Sokak’ta hummalı bir çalışma yapıldı. Aynı zamanda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arkasında yer alan, ambulans yolu olarak kullanılan sokak baştan aşağı yenilendi.

Yol Bakım Altyapı ve Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri sokağa öncelikle PMT malzemesi serdi, bordür çekti. Yaya yolları yeniden düzenlendi ve 600 metrelik alana toplamda 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yoğun olarak kullanılan bir güzergâh olan Koru Sokak yeni yüzüne kavuştu. YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Yeni rekorlar kırmak hedefiyle açtığımız asfalt sezonumuzda işlemlere en hızlı şekilde başladık. Öncelikli olarak belirlediğimiz bölgelerimizi birbir asfalta kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız tüm ilçelerimizde ve kent merkezinde devam edecektir” denildi.

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