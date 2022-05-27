Cankurtaranlar 15 Haziran’da ‘Hayat’ nöbetine başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 64 personelle 15 Haziran’da cankurtaran hizmetine başlanacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tatilimizin yalnızca eğlenceli bir anı olarak kalması, kötü günlere dönüşmemesi için kayıpsız bir sezon hedefiyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Karasu, Kocaali, Kaynarca’da yer alan tüm sahillerimizde cankurtaran hizmetimiz 15 Haziran’da başlayacaktır. Mavi Bayraklı turizm alanlarımızda güvenliği sağlamak için tüm imkânlarımız seferber edilmiştir. Büyükşehir İtfaiyemizin himayelerinde eğitilen, seçilen uzman personelimiz sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor. 64 personel, 4 jetski, 1 zodiac bot ile birlikte 44 farklı kulede teyakkuzda olacağız. Vatandaşlarımıza bu tarihe kadar denize girmemeleri ve tehlikeli hareketler sergilememeleri konusunda önemli bir uyarı yapıyoruz. Lütfen sizleri ve sevdiklerinizi riske atmayın” denildi.

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