Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde jandarma ekipleri, 4 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüphelilerin evlerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-05-27 11:05:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.