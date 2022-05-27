Sakarya'da kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde jandarma ekipleri, 4 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi.
Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüphelilerin evlerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 sikke ile 1 yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-05-27 11:05:40
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