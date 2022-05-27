Sakaryaspor kaleci Cihan Topaloğlu’nu renklerine bağladı

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşilsiyahlı ekip, Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloğlu’nu renklerine bağladı.
Sakaryaspor'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor. 11 yıl sonra Spor Toto 1. Lig’e yükselen ve transfer görüşmelerine hız veren Sakaryaspor, 20222023 sezonunun ilk transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Altay forması giyen Cihan Topaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalayan kulüpten yapılan paylaşımda, “Son olarak Altay forması giyen kaleci Cihan Topaloglu ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Cihan” ifadelerine yer verildi.
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