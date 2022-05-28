Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü  

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir´e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi´nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur´un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir´e çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi´ne kaldırılan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-05-28 08:25:51
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