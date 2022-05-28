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Büyükşehir YADEM’le doğada sağlıklı yaşamın sırlarını çözüyorlar

İHA

Büyükşehir YADEM’le doğada sağlıklı yaşamın sırlarını çözüyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlıların sosyalleşmesi, toplum içindeki yerini güçlendirmesi ve aktivitelerle moral bulması için yaz sezonuyla birlikte başlatılan sağlıklı yaşam programı çerçevesinde yaşlı ve gençlerden oluşan 45 kişilik grup Gölya Tabiat Parkı’nda spor ve egzersiz yaptı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla programlarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede son yıllarda vatandaşlar arasında en fazla memnuniyet oluşturan şubelerden biri de Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) oldu. Yaşlıların sağlıklı yaşam kültürünü benimsemesi, sosyalleşmesi ve toplum içindeki yerini güçlendirmesi için birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiren YADEM, sporseverlerle doğanın içinde bir program yaptı.
‘Kuşaklararası Buluşmalar’ isimli etkinlikte yaşlısı, genci her kesimden insanın bir araya geldiği etkinlikte spor ile egzersiz hareketleri yapıldı ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi. Uzman eğitmenler ve sosyal hizmet görevlilerinin katıldığı programa ilgi oldukça yoğundu. Doğanın içinde kuş sesleri ve yeşil tonların arasında huzur bulan kalabalık ekip, bu tür faaliyetlerin sayısının artırılmasını talep ederek Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkürlerini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “YADEM olarak şehrin her noktasında bizlere ihtiyaç duyan yaşlılarımıza tek tek ulaşıyoruz. Yanında bir ses, bir destekçi arayan, yalnız hisseden tüm vatandaşlarımızın bir yuvası da YADEM oldu. Bu çatı altında sosyalleşen, her türlü ihtiyaçları karşılanan ve moral bulan yaşlılarımızın sosyal hayatına katkıda bulunmak için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Sportif ve sağlıklı yaşam programlarımız yaz sezonuyla birlikte hız kazanacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” denildi.

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