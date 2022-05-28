Bisiklet yolları yaz mevsimine hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Bisiklet Şehri Sakarya’da bisiklet yollarını yaz mevsimine hazırlıyor. Bisiklet kullanımının daha rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yolların bakımı ve temizliği yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet yollarını bakım ve temizlik çalışmalarıyla yaz mevsimine hazırlıyor. Bisikletseverlere daha rahat sürüş imkanı sağlayacak işlemler planlanan program dahilinde sürdürülüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ve Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim bünyesinde kurulan Bisiklet Yolları Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar bisiklet kullanıcıları tarafından memnuniyetler karşılanıyor.

Temizlik çalışmaları çerçevesinde ilk olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’dan 2. Cadde’ye kadar uzanan bisiklet yolları her iki yönüyle de tamamlandı. Mayıs ayı programının sona erdiği çalışmalar Haziran ayı içerisinde de Serdivan AVM önünden Eski Kazımpaşa Caddesi üzerindeki bisiklet yolları ile çevre yolu üzerinde bulunan bisiklet yollarının temizlik ve bakımları ile devam edecek. Bisiklet Şehri Sakarya’da bisikletseverler konforlu sürüş imkanına kavuşacak, pedallar aralıksız dönecek, sürüş güvenliği azami seviyeye çıkacak.

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