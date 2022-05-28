11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı

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11 ayrı suç dosyasından toplamda 18 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki S.Y., Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesinde jandarma komutanlığına bağlı asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (28) isimli şahıs gözaltına alındı. 11 ayrı suç dosyasından toplamda 18 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y., adli işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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