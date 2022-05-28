Engelliler düzenlenen etkinlikte luna parkta gönüllerince eğlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin desteğiyle engellilere yönelik luna parkta etkinlik düzenledi.

Sakarya'nın yeni Luna Parkı'nda engellilerle güzel bir gün paylaştı. SAKTİM, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nin yeni başkanı Aslı Çam'ın da öncülüğünde Erenler'de bulunan luna parkta engellilerle sosyal aktivite gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin desteği, Hasan Aydoğdu'nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte engelliler güzel bir gün geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.