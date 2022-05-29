Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü  (2)

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2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Sakarya´nın Sapanca ilçesinde motosiklet sürücüsü Tunçkan Serdar Şendur ve Enes Özdemir'in hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen motosikletin Özdemir´e çarptığı ve ardından yaya ile devrilen motosikletin sürücüsünün metrelerce savrulduğu yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya SAKARYA, (DHA)-

2022-05-29 00:20:49



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