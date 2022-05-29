Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali´nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali´nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu´nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca İsa ÇİÇEK

2022-05-29 08:39:39



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