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Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

DHA

Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali´nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali´nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu´nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca İsa ÇİÇEK
2022-05-29 08:39:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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