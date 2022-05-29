Atıklardan yaptıkları elbiseleri defilede sergilediler

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ‘sıfır atık’ konusunda farkındalık oluşturmak için evlerindeki atıklardan elbiseler yaparak defile düzenledi.

Kocaali ilçesi Nazım Üner İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenen çocuk şenliğinde ‘sıfır atık’ konusunda farkındalık oluşturmak için evlerindeki atıklardan elbiseler yaparak defile düzenledi. Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, veliler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla aileleri ve öğretmenlerinin yardımıyla atık materyallerden çeşitli kostümler yapan minikler, katılımcıların beğenisini topladı.

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