Sakaryaspor’da tek aday olan Cumhur Genç, yeniden başkan seçildi Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç: “Sakaryaspor’un bugünlerini kurtaralım derken, yarınlarını ipotek altına almayacağız”

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor’da, 44. Olağan Genel Kurul'da tek aday olan Cumhur Genç, yeniden başkanlığa seçildi. Takım için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Genç, “Önce bu sene bu ligin tadını alacağız. Sakaryaspor olarak keyfini çıkaracağız. Ondan sonra kurumsallaşmayı, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir Sakaryaspor oluşturmak için hep beraber çaba göstereceğiz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor’da 44. Olağan Genel Kurul, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşti. Çoğunluğun sağlanması için 990 üyenin 446'sının hazır olması gereken genel kurul, 503 üyenin katılımıyla başladı. Geçen yıl olağanüstü seçimle göreve getirilen yönetim, mali ve idari yönden ibra edilirken, seçim bölümünde de tek liste olduğu için açık oy kullanıldı. Gerçekleşen genel kurulda tek aday olan Cumhur Genç, oy çokluğuyla yeniden Sakaryaspor başkanlığına seçildi.



“Bu şampiyonlukta herkesin emeği var”

Yeniden başkanlığa seçilen Cumhur Genç, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl son 4 sezondaki travmalardan dolayı sancılı bir sezon başı yaşadık. Bu yüzden hedefimiz direkt şampiyon olacak bir takımdı. Bu hedefler doğrultusunda öyle bir takım kurduk. Allah da bizi mahcup etmedi, şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta herkesin emeği var. Başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce olmak üzere, yönetim kurulu arkadaşlarıma, Ercümend hocama, Tuncay hocama, bu sene çoğu aramızda olmayacak futbolcu kardeşlerimize ve büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Ama bugün itibariyle o şampiyonluk dünde kaldı. Futbol böyle bir şey, yeni bir sezona başlıyoruz, yeni bir yapılanmaya başlıyoruz" dedi.



“Biz Sakaryaspor’un bugünlerini kurtaralım derken, yarınlarını ipotek altına almayacağız”

Sakaryaspor için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktaran Genç, “Bu seneki hedefimiz Sakaryaspor'umuzun önce bu ligde kalıcı olması ki bunu her zaman söylüyorum, düşünmüyorum bile. Bu takımın ismi, forması bu ligde her zaman kalıcı olur. Hedefimiz playoff’ları oynayacak, playoff hattının orda kalacak bir takım kurmak. Zaten Sakaryaspor, playoff hattının orda olduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayı oluyor ve bizi o potanın içine sokuyor. Ama bizim için Sakaryaspor’un 1 kuruşu bile çok değerlidir. Biz Sakaryaspor’un bugünlerini kurtaralım derken, yarınlarını ipotek altına almayacağız. O yüzden bu sene çok büyük bütçeli takımlarla da rekabet edeceğiz. Ama çok önemli değil. Bu sene şampiyon olan bir Ümraniye örneği var. O takımların 5’te 1 bütçesiyle şampiyon oldu. Sakaryaspor bunu çok daha kolay bir şekilde başarabilecek güçtedir. İnşallah başarır, başaracağız. Bu hedeflerle yola çıkıyoruz. Yanımızdaki komşu camialarımız var, içine düştükleri durumları gözetliyoruz, üzülüyoruz. Bursaspor olsun, Kocaelispor olsun, Eskişehirspor olsun, ciddi bir borç yükleri var, transferleri kapalı. Bu örneklerden ders çıkartarak, aynı hataları yapmayacağız. Önce bu sene bu ligin tadını alacağız. Sakaryaspor olarak keyfini çıkaracağız. Ondan sonra kurumsallaşmayı, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir Sakaryaspor oluşturmak için hep beraber çaba göstereceğiz. Yine bu konuda her zamanki gibi destekçimiz Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce olacak ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, siz büyük Sakaryaspor taraftarıyla bu işin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

