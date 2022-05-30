Bungalov dolandırıcılığında utanç verici detay: Kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen ve evlilik teklifi yapmaya hazırlanan kişiyi de dolandırdılar Gittikleri tatil bölgelerinde kendileri de aynı şekilde dolandırılmamak için bakın neler yapmışlar Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündüler Sakarya polisine enselendiler: 5 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bungalov dolandırıcılığında utanç verici detay: Kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen ve evlilik teklifi yapmaya hazırlanan kişiyi de dolandırdılar Gittikleri tatil bölgelerinde kendileri de aynı şekilde dolandırılmamak için bakın neler yapmışlar Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündüler Sakarya polisine enselendiler: 5 tutuklama

İHA

Bungalov dolandırıcılığında utanç verici detay: Kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen ve evlilik teklifi yapmaya hazırlanan kişiyi de dolandırdılar Gittikleri tatil bölgelerinde kendileri de aynı şekilde dolandırılmamak için bakın neler yapmışlar Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündüler Sakarya polisine enselendiler: 5 tutuklama

– Sakarya’da farklı bungalov evlerinin fotoğraflarıyla sosyal medya ve internet sitesi üzerinden sahte satış yaparak yüzlerce kişiyi 5 milyon liranın üzerinde dolandıran 6 şüphelinin kurbanları arasında kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaş ile Gaziantep’ten, Sakarya’ya gelerek evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişinin de olduğu öğrenildi. Şahıslardan 5’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son zamanlarda artan bungalov çılgınlığı dolandırıcıların fırsatçılığı ile birlikte insanların mağdur olmasına sebep olabiliyor. Vatandaşların yoğun ilgisini fırsat bilen dolandırıcılar, kurdukları sahte sosyal medya ve internet siteleri üzerinden son 4 ayda 20’den fazla farklı şehirden 160’ın üzerinde kişiden haksız kazanç elde ettiler. Kendilerini bungalov ev işletmecisi gibi tanıtan 6 şüphelinin, rezervasyon için arayan vatandaşları dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira dolandıran ve elde ettikleri haksız kazancı eğlence mekanlarında harcadıkları da görüldü. Öte yandan, şahısların dolandırdıkları kişiler arasında kanser hastası eşine moral olsun diye tatil planı yapan bir kişi ile Gaziantep’ten, evlilik teklifi organize etmeye çalışan ve acı gerçeği parayı yatırdıktan sonra anlayan kişinin de olduğu öğrenildi.

Biri kanser eşiyle tatil yapmak istedi diğeri evlilik teklifi yapmak için Gaziantep’ten geldi
Farklı ve uzak şehirlerden gelen müşterilerinin bazıları ise atılan sahte konuma geldiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Sabah serpme kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil bin 250 TL’lik fiyatlarla insanların tatil heveslerini kursaklarında bırakan şüphelilerin kurbanları arasında kanser olan eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaşın ile Gaziantep'te yaşayan ve Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifi organize etmeye çalışan bir gencin olduğu öğrenildi.

Dolandırıcılar, tatil bölgelerinde aynı şekilde dolandırılmamak için bakın ne yapmışlar
Kurdukları düzenle vatandaşları 5 milyon lira dolandıran şüpheliler, haksız yere elde ettikleri paraları, tatil bölgelerinde ellerine alkol dökerek ve lüks mekanlarda kalarak harcamış. Kendilerinin de aynı şekilde dolandırılabileceğini düşünen şüpheliler, ayırttıkları yerlerden sabit telefon numarası ve kurumsal hesap numaraları isteyerek kendilerini garantiye almış.

Her ayrıntıyı düşündüler ama polisten kaçamadılar: 5’i tutuklandı
Şüphelilerin haksız yere elde ettikleri paraları dijital para ve kripto borsasında değerlendirdikleri tespit edilirken yapılan aramalarda da banka kartları, laptoplar, tabletler, cep telefonları, sim kartları ve para ele geçirildi. Teknik ve fiziki takip neticesinde Sakarya ile bağlantısı olmayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (17) isimli şahısların farklı illerde yaşadığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şahıslardan 3’ü İstanbul, 1’i Bursa, 1’i Kocaeli ve diğer 1’i ise Yalova’da gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha öncesinden dolandırıcılıktan suç kaydı ve aranması bulunan A.Ç. (31) isimli şahıs Bursa’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya’da emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.Ç., B.C., F.A. ve U.A. isimli 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İbrahim Zaman’a Ahde Vefa gecesi
YEREL HABERLER İbrahim Zaman’a Ahde Vefa gecesi
Büyükşehirli pehlivanlardan 4 madalya
YEREL HABERLER Büyükşehirli pehlivanlardan 4 madalya
Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi dolandırdılar: 5 milyonun üzerinde vurgun Açtıkları sahte sitelere yükledikleri görsellerle dolandırıp, çaldıkları para ile işte böyle eğlenmişler: Alkolle ellerini yıkamışlar Sahte bungalov oyununu Sakarya polisi bozdu: 6 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Olmayan bungalovlar ve sahte konumla yüzlerce kişiyi ...
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, kapanan yollar ekipler sayesinde açıldı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, kapanan yollar ...
Serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi yaşadılar 10 dakika arayla boğulma tehlikesi yaşayan iki genç cankurtaranlar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi ...
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı ...
Silahından çıkan kurşunla 1’i bebek 2 kişi yaralanmıştı, tutuklandı Kavgada yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi
YEREL HABERLER Silahından çıkan kurşunla 1’i bebek 2 kişi ...
Başkan Işıksu nikahı kıydı, Bakan Yardımcısı Duran nikah şahidi oldu BİK memuru görkemli bir düğünle dünya evine girdi
YEREL HABERLER Başkan Işıksu nikahı kıydı, Bakan Yardımcısı Duran ...
Sakaryaspor’da tek aday olan Cumhur Genç, yeniden başkan seçildi Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç: “Sakaryaspor’un bugünlerini kurtaralım derken, yarınlarını ipotek altına almayacağız”
YEREL HABERLER Sakaryaspor’da tek aday olan Cumhur Genç, yeniden ...
Atıklardan yaptıkları elbiseleri defilede sergilediler
YEREL HABERLER Atıklardan yaptıkları elbiseleri defilede ...
Çukura düşen yavru karacaya şefkat gösterdi
YEREL HABERLER Çukura düşen yavru karacaya şefkat gösterdi
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü  (2)
YEREL HABERLER Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü  (2)
Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 yaralı Kurtoğlu sahnedeyken silah ateşlendi, konser alanı karıştı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1 ...
Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında Hızla gelen motosiklet 21 yaşındaki gence işte böyle çarpmış
YEREL HABERLER Sakarya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik ...
Karasu'da dalgalarla açığa sürüklenirken sahildekiler kurtardı
YEREL HABERLER Karasu'da dalgalarla açığa sürüklenirken sahildekiler ...
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Sakarya'da 3 kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi Emekli itfaiye personeli ve eğitimden dönen cankurtaranlar sayesinde ölümden döndüler Cankurtaranların mesaisi başlamadan Karasu’da boğulma vakaları başladı
YEREL HABERLER Sakarya'da 3 kişi denizde boğulma tehlikesi ...
Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin genci yaşama döndürme mücadelesi kamerada 2 kişinin öldüğü feci kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken motosiklet çarpmıştı: Ekiplerin ...
Mustafa Sarıgül: “Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf söylemesine izin vermeyiz” “Bütün ulusumuzu temsil eden makama dil uzatılmasını doğru bulmuyor, kınıyoruz”
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: “Cumhurbaşkanımıza kimsenin laf ...
Engelliler düzenlenen etkinlikte luna parkta gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Engelliler düzenlenen etkinlikte luna parkta ...
SAVİBU Başkanı Alaçam: “Her şey dahil değil, herkes dahil sistem istiyoruz”
YEREL HABERLER SAVİBU Başkanı Alaçam: “Her şey dahil değil, herkes ...
11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER 11 ayrı suçtan aranıyordu jandarma ekiplerince ...
Bisiklet yolları yaz mevsimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bisiklet yolları yaz mevsimine hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.