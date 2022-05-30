Diyabetin, kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kronik metabolizma bozukluğu olduğunu söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Betül Kundakçı, “Her hastaya uygun medikal tedavi uygulayarak ve iyi bir takiple bu hastalığı kontrol altına alabiliriz” dedi.

Kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği veya vücudun kullanmaması sebebiyle oluşan kronik metabolizma bozukluğu olan diyabet hakkında bilgiler veren Özel Adatıp Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Betül Kundakçı, diyabetin 2 ana temel türü olduğuna dikkat çekti. Tip 1 diyabet hastalığının pankreas dokusundan hiç insülin salgılanmaması neticesinde oluşan ve kişinin dışardan insülin almasını gerektirecek bir hastalık olduğunu belirten Kundakçı, Tip 2 diyabet hastalığının ise kandaki şeker miktarını düzenleyen insülin hormonu pankreastan salgılanmasına rağmen, hücrede kullanılamaması veya yetersiz olması sebebiyle oluştuğunu söyledi.

Günümüzde en sık Tip 2 diyabet hastalığıyla karşılaşmakta olduklarını belirten Kundakçı, “Genellikle otuzlu yaşlardan sonra başlayan obeziteyle ilişkili Tip 2 diyabet hastalığının birinci basamak tedavisinde, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği gelmektedir. Maalesef çoğumuzun sıklıkla atladığı bu durum medikal tedavi başarımızı düşürmektedir. Hastalarımıza öncelikle, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğini anlatmalıyız. Akabinde her hastaya uygun medikal tedavi uygulayarak ve iyi bir takiple bu hastalığı kontrol altına alabiliriz” diye konuştu.

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