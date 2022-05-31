SUBÜ iş birliği ile Etiyopya’ya uzanacak

SUBÜ ve Etiyopya Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu arasında eğitim ve kültür alanlarında birçok başlığı içeren bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gönül coğrafyamızdaki insanlara bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Etiyopya Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu arasında iş birliği protokolü imzalandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu Başkanı Muktar Salih tarafından imzaların atıldığını protokol töreninde SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya ve Harar Bölge Devlet Denetçisi Genel Büro Başkanı Dr. Abdullahi Ahmed Wazir yer aldı. Protokolle; Etiyopya’daki öğretmenlerin Türkiye’de eğitimi, çevrimiçi kurslar, karşılıklı ziyaretler, lisans ve lisansüstü öğrenci çalışmaları ile öğrenci değişimi, ortak proje ve yayınlar, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak konferans ve akademik programları içeren alanlarda iş birliği gerçekleştirilecek.

78 ülkeden 2 bin 800’ü aşkın uluslararası öğrencileri bulunduğu bilgisini paylaşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gönül coğrafyamızdaki insanlara bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu ülkemiz Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla yapıyor. Bizler de eğitim alanında bunu gerçekleştirmek için bu coğrafyadan gelen öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların Türkiye’ye gelmesi ülkelerine geniş bir perspektiften bakmalarına ve kültür etkileşimi yaşamalarına katkı sağlıyor. Biz de destek oluyoruz. +1 Eğitim Modelimiz çerçevesinde iş dünyası ile de buluşturuyoruz. Bu vesileyle hem kültür elçisi, hem ticaret elçisi oluyorlar. Aynı sınıfta çok sayıda öğrenciyle arkadaş olmaları ise onlara çok şeyler katıyor. Gönül coğrafyamızdan bir ülkeyle ve Harar gibi kadim bir şehrin kurumuyla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de bu tür iş birliklerini destekliyor” diye konuştu.

Ülkelerinin gelişimi için büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydeden Harar Bölgesel Devlet Eğitim Bürosu Başkanı Muktar Salih, “Kıymetli rektörümüzün sözleri oldukça etkileyiciydi. Böyle bir iş birliği yapmak bizim için onur. Eğitimcilerimizin Türkiye’ye gelmesini, uzun ve kısa süreli eğitimler almasını önemsiyoruz. Bunun ülkemize ve insanlarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kültürlerimizin ve bizlerin de birbirimizi tanımamızı önemsiyoruz. İş birlikleri geliştirerek köprüler kurmak bizlere çok şeyler katıyor. Öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek istiyoruz. Bu toplumumuzun kalitesini de değiştirecektir. İşlerin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek istiyoruz. Sizleri Harar’da görmek bizleri çok mutlu edecektir” ifadelerini kullandı.

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