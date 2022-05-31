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Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı, kontrollü ateş ve anız yakılması yasaklandı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “Yangınların önlenmesini ve en aza indirilmesini sağlamak adına özel önlemler planladık”

İHA

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı, kontrollü ateş ve anız yakılması yasaklandı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “Yangınların önlenmesini ve en aza indirilmesini sağlamak adına özel önlemler planladık”

Sakarya Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlar neticesinde ateşli piknik, konser, festival, şenlik türü etkinliklerin yapılması ve ormanlık alanlara yakın mesafede kontrollü ateş ile anız yakılması yasaklandı.
Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Orman Bölge Müdürlüğü Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesislerinde toplandı. Gerçekleşen toplantıya, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın yanı sıra; ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri katıldı. Orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele, yangınların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin kendi sorumluluk alanlarına dair bilgiler verdiği toplantıda, özellikle yangına hassas bölgeler için bugüne kadar yapılan faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi ile diğer çalışmalar ele alındı. Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, önemli boyutta meydana gelen yangınlar ve müdahale görüntülerinin de yer aldığı brifing sunarak şehirdeki istatistiki veriler, personel, yangınlarda kullanılan araç, gereç durumları ve ormanlık alanlarda bulunan gözetleme kulelerine dair de bilgiler verdi. Toplantının neticesinde ise orman yangınlarını önlemek adına ormanlık alanlarda ateşli piknik, konser, festival, şenlik türü etkinliklerin yapılması ve ormanlık alanlara yakın mesafede kontrollü ateş ve anız yakılması yasaklandı.

“Özel önlemler planladık ve buna dönük kararlar aldık”
Ormanların şehrin en büyük hazinesi olduğuna dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Özellikle geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle dünyanın değişik yerlerinde olduğu gibi cennet yurdumuzun farklı yerlerinde de meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Orman yangınlarının doğaya, çevreye, yerleşim alanlarına, insan ve canlı hayatına ne denli zararları olduğunu dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından müşahede ettiğimiz için, bu mücadelenin öneminin bilincinde olarak öncelikle yangınların önlenmesi hususunu çok önemli buluyoruz. Orman yangınlarının çıkmasında ihmal, tedbirsizlik, kasıt ya da doğal sebepler göz önüne alındığında insan faktörünün çok önde olduğunu da görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında yangınla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşlarımızın sorumluk ve görevlerinin yanı sıra, yangın çıkmaması için vatandaşlar olarak hepimize çok büyük görev düştüğü ve hassas olmamız gerektiği aşikardır. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızdan azami duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini dikkate aldığımızda, bu yıl yine çok daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini düşündüğümüzden, yangınların önlenmesini ve en aza indirilmesini sağlamak adına özel önlemler planladık ve buna dönük kararlar aldık. Zengin orman varlığını barındıran Sakarya’mız geneline baktığımızda, alınan kararların ve uygulamaların ne denli doğru ve yerinde olduğunu geçen yıl iyi bir koordinasyon, hızlı ve etkin mücadeleyle görmüş olduk. İnşallah hem vatandaşlarımızın duyarlılıkları ve hassasiyetleri hem de komisyonumuzda yer alan yetkililerimizin sorumluluk alanlarında gayretli çalışmaları ile bu yıl da aldığımız ilave karar ve tedbirlerle etkin bir mücadele yapmayı hedefliyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızdan azami gayret ve hassasiyet bekliyorum. Herkese görevlerinde başarılar temennisinde bulunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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