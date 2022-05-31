3 askerin şehit olduğu patlamada sanıklar ilk kez hakim karşısında



Alişan KOYUNCU/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında 7 işçinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamanın ardından depoda bulunan patlayıcıların imha edilmek üzere sevki sırasında meydana gelen 3 askerin şehit olduğu ve 1 belediye şoförü ile 4 jandarmanın yaralandığı patlamayla ilgili açılan davanın ilk duruşması başladı. Dönemin il jandarma komutanı ile 3 jandarma personeli hakkında `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de

meydana gelen patlamada 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı. Patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar imha edilmek amacıyla Adapazarı´nda Taşkısığı yakınlarında bulunan bir taş ocağına getirilmek istendi. 9 Temmuz günü jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde kamyonlarla nakledilmek istenen patlayıcıların, kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldi. Yaşanan patlama nedeniyle patlayıcı imha uzmanları Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz ve Jandarma Uzman Kademeli Çavuş Mesut Yazar ile Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga şehit oldu. Hendek Belediyesi işçisi kamyon şoförü Fatih Üretmen, jandarma onbaşılar Mustafa Yücesoy, Furkan Demirel, Ferdi Tuna ve Vedat Belek yaralandı. Patlamadan 19 gün sonra, dönemin Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, patlamada ihmali olabileceği ihtimali üzerine görevden alındı.

ASKERİ PERSONELLER ÖLÜME VE YARALAMAYA NEDEN OLMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Yaşanan ikinci patlamanın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 18 sayfalık iddianame, Sakarya 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Patlamada ihmal olabileceği ihtimali üzerine açılan davada Albay Cengiz Yiğit, Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. hakkında `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

Sakarya 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sabah saatlerinde başladı. Tutuksuz yargılanan sanıklar Albay Cengiz Yiğit, Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G, müştekiler ile avukatlar hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU

2022-05-31 13:08:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.