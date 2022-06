Sulama vanaları çalındı, 8 mahallede 10 bine yakın tarım arazisi ekilemedi Tarlalarını sulamaya geldiler, gördükleri manzara karşısında şok oldular Çiftçi Nazmi Karagöz: "Bütün tarlalar sürülü ekmek için bekliyoruz, su olmadığı için ekemiyoruz"

Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğu bölgedeki sulama vanaları kimliği tespit edilemeyen şüpheli ve şüphelilerce çalındı. Yaklaşık 8 mahallenin tarım arazisini susuz bırakan olay karşısında çiftçi mağdur oldu.

Sakarya’da 8 mahallede bulunan yaklaşık 10 bin dönümlük tarım arazisinin sulama ihtiyacının karşılandığı sulama kanallarındaki vanalar çalındı. Çiftçi ekim hazırlıkları için tarlaya geldiğinde olayı fark etti. Sulama yapamadıkları için tarlalarını ekemeyen ve mağduriyet yaşayan çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Ferizli ilçesi Nalköy Mahallesinde bulunan sulama göletinden çekilen hat sayesinde; Nalköy, İmamlar, Gürpınar, Yeşilova, Büyükyanık, Ziamet, Cebek ve Sarıahmetler Mahallelerinde bulunan tarım arazileri sulanıyordu. Sulama hatlarının vanaları kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce çalındı. Arazilerine sulama yapmak için gelen çiftçiler, vanaların olmadığını fark edince durumu yetkililere bildirdiler.



“Tarlalarımızı ekmeye geldiğimizde vanaların çalındığını gördük”

Çiftçi Nazmi Karagöz, “Tarlalarımızı ekmeye geldiğimizde vanalarımızın çalındığını gördük. Ne zaman çalındığını da bilmiyoruz. Bu tarlalar sürüldü, ekilecek ama susuzluktan ekemiyoruz. Bütün tarlalar sürülü, ekilmek için bekliyor ama ekemiyoruz. Bu tarlaları nasıl ekeceğiz bilmiyoruz. Sulama yapamıyoruz. Yaklaşık 10 bin dönüm arazinin sulanması gerekiyor ama sulanmıyor. Boş kaldı her taraf. Yetkililerden buna bir çare bulmasını istiyoruz. Bu sulama kanallarından 8 mahalle sulama yapıyordu ama şuanda hiçbir tanesi yapamıyor” dedi.



“Yaklaşık 2 kilometrelik bölgedeki her vanaya baktım hiçbir tanesi yok”

İmamlar Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ayhan Adıgüzel, “Bu bölgede arazilerim var, bunlara mısır ektim. Mısırlarımı sulamak için geldiğimde vanaların çalınmış olduğunu gördüm. Ve bu durumu yetkililere bildirdim. Yaklaşık 2 kilometrelik bölgedeki her vanaya baktım ve hiçbir tanesinin olmadığını gördüm. Muhtarı aradım sordum, yetkililerin alabileceği ihtimaline karşı o esnada muhtar bana çalınabilmiş olacağını söyledi. Bu çalınan vanaların yaklaşık 100 ton olabileceğini düşünüyorum. En az 3 kişinin kaldırabileceği ağırlıkları var her birinin” diye konuştu.



“Mahsuller yarı yarıya düşecek”

Çiftçi Resul Toprak’ta, “Bu sene tarlaya sulama yapmak için geldiğimde vanaların çalındığını gördüm. Tarlalarımızı hazırladık ama sulama yapamadığımız için ekemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu sene ki alacağımız mahsuller yarı yarıya düşecek. Yetkililerin bu duruma biran önce çare bulmasını istiyorum” şeklinde konuştu.



“8 mahallemiz sulama yapamıyor”

İmamlar Mahalle Muhtarı Hakan Kartal ise, “Mahallemizin sulama vanaları çalındı, çiftçiler bu konuda çok mağdur. Bölgedeki vanaların yaklaşık yüzde 80’ine yakını çalındı. Geri kalan kısımda kullanılamıyor. 8 mahallemiz bu konu sebebi ile sulama yapamıyor” ifadelerini kullandı.

