Enerji kablolarını çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde enerji kabloları çaldığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde enerji kablolarının çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. S.Ç. isimli şüphelinin plakasız 3 tekerlekli motosiklet ile gelip kestiği kabloları ormanlık alana taşıdığı JASAT dedektifleri tarafından tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, kablo kesici makas ve 300 metre kablo ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildiği adliyeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.