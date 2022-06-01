Anteni düzeltirken çatıdan düşerek öldü

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evin çatısındaki çanak anteni düzeltirken zemine düşen Hasan Günal (83), hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Günal, evinin çatısında bulunan çanak anteni düzeltmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Günal, 3 metre yükseklikten zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Günal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Günal'ın cansız bedeni, morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-06-01 14:35:05



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