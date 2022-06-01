Anadolu Otoyolu’nun o güzergahını kullanacaklar dikkat, çalışma saatleri değişti

Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle saat 21.0007.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan uyarıda, vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.

Anadolu Otoyolu Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle saat 21.0007.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak. Konuya ilişkin Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce HendekGümüşova gişeleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. İstanbul istikametinde çalışmalara başlanacağı belirtilen açıklamada, “Trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlanınca Ankara yönü kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup İstanbul istikametinden gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmaların saat 22.00 ile 06.00 olarak yapıldığı ancak Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 31.05.2022 tarihli yazısı ile çalışma saatlerinin her akşam 21.00 ile sabah 07.00 olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun DüzceSakarya İl sınırı arasında Hendek Kalayık mevkiinde elektrik hattının söküm çalışmaları sebebiyle otoyol trafiği kontrollü olarak durdurulacağı, söz konusu elektrik hattının demontaj çalışması esnasında, otoyol üzerindeki trafik iki yönlü olarak 510 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacağı bildirildi. Açıklamanın devamında da elektrik hattı söküm çalışmalarının 4 Haziran gece saat 03.00 ile 05.00 arasında yapılacağı aktarıldı.

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