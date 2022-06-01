Yamaç paraşütçüsü metrelerce yüksekten ağaçlık alana düştü Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Damla Derici, paraşütünü kendi çabalarıyla kurtardı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden kadın paraşütçü, ağaçlık alana düştü. Kollarında sıyrıklar olan ve hemşire olduğu öğrenilen kadın, ağaçlara takılan paraşütünü kendi imkanlarıyla kurtardı.

Olay, Serdivan ilçesi yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uçuş esnasında rüzgarın etkisi ile dengesini kaybeden paraşütçü Damla Derici, ağaçlık alana düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken Derici, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Derici, ağaçlık alandan paraşütünü yine kendisi ve yardımına gelen arkadaşları ile birlikte kurtardı. Rüzgarın etkisiyle savrulduğunu belirten ve hemşire olduğu öğrenilen yamaç paraşütçüsü Damla Derici, “Rutin uçuş yapıyordum. Güzel bir hava vardı. Sonrasında biraz fazla yana kaydığım için sürüklendim. Rüzgar bir anda artınca. Sürüklenme ile birlikte öne çıkamadım. Speed bar bastım ama bir sıkıntı oldu galiba. İrtifa kaybettim. Olduğu gibi ağaca indirdi. Sadece sıyrıklar ve yanma var. Allah'ın sevgili kuluyum” dedi.

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