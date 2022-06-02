SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022’de İş dünyası öğrencilerle buluştu

SUBÜ’nün tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrencileri 3 gün boyunca iş dünyası ile buluşturan ‘SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022’ gerçekleştirildi. Zirveyle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Önümüzdeki süreçte yeniden üniversitemizde başlattığımız bu zirveyi pandemi öncesi olduğu gibi kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla SAGİF adı altında şehir merkezine taşımayı arzu ediyoruz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından üniversitenin 6 fakültesi ve 12 meslek yüksekokulunda birim temelli ‘SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022’ gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcilerinin öğrencilerle buluşturulduğu ve 3 gün süren zirvede 54 sunum yapıldı. Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB), Sakarya Meslek Yüksekokulu’nda açtığı stantta robot gösterileri ve meslek tanıtımları ile öğrencilerle birlikte oldu. Ziraat Fakültesi’ndeki etkinliklerin ardından iş dünyası katılımcılarıyla birlikte fidan ve fide dikildi. Teknoloji Fakültesi’nde firma ve öğrencilerin iş ile staj görüşmeleri için platform oluşturuldu. Bunların yanı sıra her bir birimde öğrencilerin dersleri ve çalışmaları çerçevesinde geliştirdikleri teknolojiler ve ürünler sergilendi.

Daha önce düzenlenen Sakarya ArGe Girişimcilik ve İstihdam Fuarı’na atıfta bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Orada da şehrimizin önemli aktörleriyle ciddi bir girişim başlatmıştık. Şehrin merkezinde oldukça büyük ilgi topluyordu. Pandemi nedeniyle ara vermiştik. Aslında düzenlediğimiz bu kariyer zirvesi benzer nitelikte bir etkinlik. Üniversitemizin tüm birimlerinde başlattık. Öğrencilerimiz zaten +1 Eğitim Modelimiz gereğince iş dünyasıyla buluşuyorlar. Ancak zirveyle doğrudan kariyer hedeflerine odaklanan bir buluşma ortamı hazırladık. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız var. İş dünyasının da önemli bir ilgisi ve desteği bulunuyor. Ayrıca modelimizin ortaya çıktığı ilk andan itibaren her zaman yanımızda olan iş dünyası ortaklarımız ve işadamlarımıza şükran borçluyuz. Önümüzdeki süreçte yeniden üniversitemizde başlattığımız bu zirveyi pandemi öncesi olduğu gibi kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla SAGİF adı altında şehir merkezine taşımayı arzu ediyoruz. İş dünyası ile birlikteliğimiz güçlenerek devam ediyor” diye konuştu.

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