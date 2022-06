Başkan Yüce, Sakaryaspor yönetimi ile buluştu “Sakaryaspor yer aldığı her ligin favorisidir”

Sakaryaspor olağan kongresinin ardından güven tazeleyerek yeniden kulüp başkanlığına seçilen Cumhur Genç ve yönetiminin ilk toplantısına katılan Başkan Yüce, “Her birinize başarılar diliyorum. Mazisi nice başarı ve yetiştirdiği isimlerle dolu, futbol kültürü kitaplara konu olan Sakaryaspor, yer aldığı her ligin favorisi, camiası, taraftarlarıyla Türk futbolunun en önemli kulübüdür. Şampiyon Sakaryasporumuzun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor’un olağan kongresinde güven tazeleyerek yeniden kulüp başkanı seçilen Cumhur Genç ve yönetim kurulunun ilk toplantısına katıldı. Genç ve ekibini tebrik eden, başarı dileklerini ileten Başkan Yüce, şampiyonluğun mutluluğunu yaşamaya devam ettiklerini, aynı zamanda yeni sezon öncesi hazırlıkları da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Sakaryaspor’un olağan kongresinde yeniden kulüp başkanlığına seçilen Cumhur Genç ve yönetimini tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, karşılaşılan zorluklara karşın hak edilen bir şampiyonluk yaşadıklarını belirterek, “Şükürler olsun, bu yıl şehir olarak beklediğimiz kupaya kavuştuk. Sakarya bir spor şehri. Sakaryaspor, mazisi nice başarılarla dolu, yetenekli isimlerin yetiştiği, futbol kültürü kitaplara konu olan bir kulüp. İnşallah geçmişteki bu başarılar yeniden yakalanacak, Sakaryaspor yeniden Türk futboluna adını altın harflerle yazdıracak. Camiamızın büyüklüğünü, taraftarlarımızın yeşilsiyah renklere olan sevgisini ve şehir olarak kenetlendiğimizde Allah’ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Her birinize başarılar diliyorum” dedi.

Yüce, “Çocukluk sevdamız, sevinç ve heyecanımızı süsleyen Sakaryaspor’un şampiyonluğu ile geçtiğimiz yılı tamamladık. Sakaryaspor her zaman bulunduğu ligin favorisidir. Bu yıl da taraftarlarımızın desteği, camiamızın birlikteliği ve şehrimizin katkısı ile takımımız yine şehrimizin yüzünü güldürmeye devam edecek” ifadelerini paylaşarak, yeni sezonda da takımın yanında olacağının altını çizdi. Genç ise Sakaryaspor’a sunduğu tüm destekler için Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

