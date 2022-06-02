Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin YADEM ile birlikte hayata geçirdiği ücretsiz termal tatil programına 45 günde 94 aile ve 290 vatandaş katıldı. Günlük hayatın stresini huzur dolu bir tatilde atan engelli ve yaşlılar projeden büyük memnuniyet duyuyor. Uygulamanın güz dönemi (Ekim) başvuruları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ve hayata geçirdiği uygulamalarla takdir topluyor. Başkan Yüce’nin talimatıyla başlatılan yaşlı ve engelliler ile ailelerine ücretsiz tatil uygulaması en fazla memnuniyet oluşturan çalışmalardan bir tanesi oldu. Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) tarafından başlatılan “Sağlık İçin Kaplıca” projesinin 13 Nisan’da başlatılan bahar dönemine katılım yoğun oldu.

45 günlük bir sürede engelli ve yaşlı ailelerinden oluşan 94 aile ve 290 vatandaş Taraklı’da huzur dolu bir tatil geçirdi. Oteldeki tüm alanları ücretsiz olarak kullanan, termal sağlık hizmetlerinden faydalanan ve kaplıcanın keyfini çıkaran vatandaşlar günlük hayatın stresini attı. Her yıl bahar ve güz dönemi olmak üzere iki farklı aralıkta gerçekleştirilen proje yılın yaklaşık 5 ayını kapsıyor. Katılmak isteyen YADEM üyesi veya kriterleri karşılayan aileler Büyükşehir’e başvuru yapıyor. 2022 yılı bahar dönem kayıtları doldu ancak güz dönemi için kayıtlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sağlık alanında önemi bir yer alan kaplıca uygulamalarını vatandaşlarımızı ücretsiz olarak sunduğumuz projemize ciddi bir talep almaktayız. Yaşlı, engelli ailelerimizin günlük hayatın stresinden kurtulması ve termal sağlık hizmeti alabilmesi için başladığımız ‘Sağlık İçin Kaplıca’ programımızın bahar dönemini tamamlıyoruz. Ailemiz her gün büyüyor ve onların mutluluğunu görmek tüm yorgunluğumuzu alıyor. 2022 yılı güz dönemi kayıtları yani Ekim ayında başlayacak programımız için başvuru yapacak olan vatandaşlarımız YADEM binamıza ulaşabilir” denildi.

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