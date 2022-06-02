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Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi

DHA

Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi


İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Meva E. (45) tartıştığı oğlu Mustafa E.'yi (30) kolundan vurup, aynı tüfekle yaşamına son verdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu. Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.´nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK
2022-06-02 13:29:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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