Ziraat Fakültesi üniversite adaylarıyla buluştu

SUBÜ Ziraat Fakültesi tarafından YKS öncesinde üniversite adayı öğrencilere fakülteyi tanıtmak için şehrin 11 ilçesinde toplam 36 lise ziyaret edildi ve bin 194 öğrenciye ulaşıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi tarafından 1819 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde fakülteye yeni öğrenciler kazandırabilmek amacıyla Adapazarı, Erenler, Serdivan, Geyve, Karasu, Kocaali, Akyazı, Hendek, Pamukova, Sapanca ve Ferizli ilçelerinde toplam 36 lise ziyaret edildi. Tanıtım faaliyetlerine 11 ve 12’inci sınıflarda öğrenim gören toplam bin 194 öğrenci katılım sağladı. Öğrencilere SUBÜ Ziraat Fakültesi’nin bölümleri, öğrenim imkânları, +1 Eğitim Modeli ve mezunların iş bulma olanakları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Türkiye’de ve özellikle de bölgede tarımsal üretimin geliştirilmesi için yeni tarımsal gelişmeleri takip edebilen, yeni üretim tekniklerini geliştirebilen ve bilgi birikimini yetiştiricilere aktarabilen ziraat mühendislerine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirten SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, “Ziraat Fakültelerinin tüm bölümlerinden mezun olan ziraat mühendisleri, genel bilgilerle donanmış oluyorlar. Ancak bugün dünya tarımının geldiği noktada farklı bilim dalları ve ana bilim dalları arasında birlikte çalışmak büyük öneme sahip. Fakültemizde tarımsal faaliyetlerin temel taşı olan bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin en yoğun olduğu Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri yer alıyor. Bu bölümlerden mezun olan ziraat mühendislerinin ve peyzaj mimarlarının ülkemiz tarımının gelişimine katkı sağlaması temel hedefimiz” dedi.

SUBÜ Ziraat Fakültesi’nin faaliyet alanlarından da bahseden Demir, “Lisans ve lisansüstü programlarda eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. Saha ve laboratuvar tecrübesi olan özgüveni yüksek, bilgiyi beceriyle bütünleştiren, iletişim kabiliyetine sahip ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları yetiştirme gayretindeyiz. Tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ArGe faaliyetlerine yönelik araştırmalar yapmaya ve ortaya çıkan bilgi ve tecrübeleri sektörle paylaşmaya çalışıyoruz. Araştırmacıların bir araya gelmelerini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenliyoruz ve böylesi toplantılara katılım sağlıyoruz. Araştırma sonuçlarını bilim dünyasına yansıtmak amacıyla kitaplar, makaleler, bildiriler yayınlıyor ve sunumlar yapıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere, topluma ve üreticilere yönelik olarak öğretim aracı niteliğinde ders ve uygulama kitapları, yardımcı ders kitabı, ders notu, bülten, broşür ve raporlar yayınladıklarını da kaydeden Demir, “Sahip olduğumuz alanlarda ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yaparak değişik işlenmiş ürünler üretmeye ve elde ettiğimiz ürünleri tüketicinin kullanımına sunmaya çabalıyoruz. Üreticilerimize yönelik çabalarımız arasında çeşitli yollarla bilgi aktarımının yanı sıra; kaliteli tohum, fide ve fidan sağlamaya; peyzaj projeleri yapmaya, tanı ve teşhis koymaya gayret gösteriyoruz. Tarımsal ilaç firmaları için ruhsata esas ilaç denemelerini gerçekleştiriyoruz. Tarım makinelerini test ediyor, toprakgübre analizleri yaparak önerilerde bulunuyoruz. Meslek içi eğitim kursları ve seminerler düzenliyoruz. 2019 yılında kurulan fakültemizin 4 bölümünde 131 lisans, 35 yüksek lisans öğrencimiz öğrenim görüyor” şeklinde konuştu.

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