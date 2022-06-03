Akyazı’da emek ve sevgi bu sergide buluştu

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Kursları Yılsonu Sergisi’nin açılışına katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kursiyerlerimiz bir yıl boyunca emek ve sevgi ile çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim veren usta öğreticilerin ve kursiyerlerin eserlerinin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Yılsonu Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Ali Yaman, ilçede bu yıl toplam farklı alanlarda 274’ü mesleki olmak üzere toplam 543 kurs açıldığını ve 7 bini kadın olmak üzere 10 bin kişinin kurs aldığını ifade etti. Yaman’ın ardından konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir de kurslara katılan tüm kursiyerleri tebrik etti. Birbirinden güzel güzel ve özgün eserlerin yer aldığı serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve yöneticileri tebrik eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Sergi açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bir yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerimiz öğrendiklerini emek ve sevgi ile birleştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Öğrenmenin hayat boyu olduğunu kabul ederek bu kurslara katılan ve bu eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmenleri ve yöneticileri bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ise, “Kurslarımızda öğrencilerimizin heyecanlarına ortak oluyoruz. Büyük bir heyecanla kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin bir yıl boyunca emek verdikleri eserlerin sergisini bugün açıyoruz. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kaymakam Yakup Güney’in konuşmasının ardından karate ve tekvando eğitimi alan öğrenciler kısa bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sonrasında Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve protokol üyeleri serginin açılışını gerçekleştirdi ve stantları gezerek eserleri inceledi. Flografi, deri, ahşap ve kağıt rölyef, dikiş nakış, kilim dokuma, el sanatları yağlı boya ve resim gibi kurslarda üretilen eserler 23 Haziran tarihleri arasında Akyazı Spor Salonu’nda sergilenecek.

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