Göremediği dünyayı 104 sayfaya sığdırdı Engeli ona ‘engel’ olamadı: 22 yaşındaki görme engelli genç ikinci kitabını çıkarttı Birçok spor dalında da başarı elde eden üniversite öğrencisi Burak Ramazan Çelik: “İnsanların zihinlerine ne şekilde dokunabilirim, diye düşündüm ve bu süreçte yazarlığa başladım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göremediği dünyayı 104 sayfaya sığdırdı Engeli ona ‘engel’ olamadı: 22 yaşındaki görme engelli genç ikinci kitabını çıkarttı Birçok spor dalında da başarı elde eden üniversite öğrencisi Burak Ramazan Çelik: “İnsanların zihinlerine ne şekilde dokunabilirim, diye düşündüm ve bu süreçte yazarlığa başladım”

İHA

Doğuştan görme engelli olan ve Sakarya'da üniversitede tarih bölümü okuyan 22 yaşındaki Burak Ramazan Çelik, ikinci kitabını çıkarttı. Göremediği dünyayı 104 sayfaya sığdıran ve engellilere karşı çevredeki önyargıların kırılması gerektiğine vurgu yapan Çelik, ailesinin kendisine her süreçte maddi ve manevi desteğinin büyük olduğunu ifade etti.

Göremediği dünyayı 104 sayfaya sığdırdı Engeli ona ‘engel’ olamadı: 22 yaşındaki görme engelli genç ikinci kitabını çıkarttı Birçok spor dalında da başarı elde eden üniversite öğrencisi Burak Ramazan Çelik: “İnsanların zihinlerine ne şekilde dokunabilirim, diye düşündüm ve bu süreçte yazarlığa başladım”

Doğuştan görme engelli olan ve Sakarya’da üniversitede tarih bölümü okuyan 22 yaşındaki Burak Ramazan Çelik, ikinci kitabını çıkarttı. Göremediği dünyayı 104 sayfaya sığdıran ve engellilere karşı çevredeki önyargıların kırılması gerektiğine vurgu yapan Çelik, ailesinin kendisine her süreçte maddi ve manevi desteğinin büyük olduğunu ifade etti.
Doğuştan yüzde 100 görme engeli bulunan 22 yaşındaki Burak Ramazan Çelik, engeline rağmen azmi ile örnek teşkil ediyor. Tarih bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Çelik, ikinci kitabını çıkarttı. İlk kitabı ‘Sahipsiz Yok Oluş’u yazan Burak Ramazan Çelik, göremediği dünyayı ‘Son Yıl’ isimli ikinci kitabında da kaleme aldı. Hayatta her zaman çok yönlü olmaya çalıştığına vurgu yapan Çelik, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve sporla da yakından ilgilendiğini belirtti. Çelik; atletizm, koşu ve golbol gibi birçok spor dalında başarı elde ederek madalyalar da aldı.

“İnsanlara bir şeyler anlatmak gayesinde oldum”
Yazarlığa başlamasındaki etkenleri belirten görme engelli Çelik, “Hayatımda her zaman bir şekilde insanlara bir şeyler anlatmak gayesinde oldum. Acaba insanların zihinlerine ne şekilde dokunabilirim, diye düşündüm ve bu süreçte yazarlığa başladım. İlk kitabımı 2021 yılının sonlarında basıldı. Ben, biraz heyecanlıyım. Bir kitap yazdığımda onu biran önce bitirmek istiyorum. Bundan dolayı da biraz kısa oluyor aslında. İlk kitabımı yaklaşık 22,5 ay gibi bir sürede yazdım. Öykü türü. Kendi bölümümle de alakalı. Bir tarihçinin iç sıkıntıları, düşüncülerini bir günlük yoluyla anlatıyor. Aynı zamanda polisiye kısmı da var. Güzel ve kısa bir öykü oldu” dedi.

“Kitabı yazarken kendimden yola çıktım”
Kendisinin hayatta çok fazla önyargıya maruz kaldığını belirterek, yazdığı kitap hakkında bilgiler veren Çelik, “İkinci kitabımı 2022 yılının Mart ayında bastırdım. Dört lise öğrencisinin kendilerince özel problemleri var. Bir öğrencimiz görme engelli. Diğeri Serebral Palsi hatası. Biri roman ve diğeri de kekeme olduğundan dolayı konuşma problemi yaşıyor. Bundan dolayı da önyargıya maruz kalan öğrenciler. Bunların lisedeki son yılını işliyorum kitapta. Kitabı yazarken biraz kendimden yola çıktım. Çünkü çok fazla önyargıya maruz kalıyorum. Ve çevremdeki engellilerden de bu tarz yorumlar çok alıyorum. Dedim ki, önyargıların gereksiz olduğunu ve engellilerin bu şekilde lanse edilmek istemediğini insanlara biraz olsun anlatabilirim, diye düşündüm” diye konuştu.

“Görmediğim dünyayı yazmak güzel, en azından kendim de yaşıyormuş gibi hissediyorum”
“Betimlemelerde kendimi biraz eksik hissediyorum” diyen üniversite öğrencisi Çelik, “Bu da zaten görmemeden geliyor. Çoğunu tahmin, inceleme ve gözlemleme yoluyla yapmaya çalışıyorum. Birazcık orada iş hayal gücüme kalıyor. Görme engelli ressamlar dahi var. Görmediği gölgenin resmini yapabiliyor. Ama özeleştiri yaptığımda bir yazar olarak betimlemede kendimi eksik hissediyorum. Görmediğim bir dünyayı yazmak bence güzel bir duygu. En azından kendim de yaşıyormuş gibi hissediyorum. Umarım bir gün önyargıları aşarız ve bilginin, aydınlığın çevresinde bir hayat süreriz” şeklinde konuştu.

“Ailemin desteği olmasa yazar olamazdım”
Ailesinin desteğinin büyük olduğunu belirten Çelik, “Destekleri olmasaydı yazar olamazdım, sanırım. Çünkü yazarlığa başlamak çok emek gerektiren bir iş. Kitabı yazmak olayın yüzde 2030’luk bir kısmı. Geride kalan kısmı maddiyat ve destekten geçiyor. Ailemden de maddi ve manevi bu desteği aldım” ifadelerini kullandı. Üniversite hayatında yaşadığı zorluklara da değinen Burak Ramazan Çelik, “Dersi dinlediğinde herkes aynı şeyi anlıyor aslında. Lakin yol problemleri, sarı çizgilerin az olması ve görme engellilerin ulaşımda yaşadığı problemler eğitimin biraz aksamasına sebep olabiliyor. Tabii ki üniversitede her ortamda olduğu gibi görme engellilere gerek arkadaş çevresi gerek akademik çevreden bir önyargı oluyor” dedi.

“Onun hayalleri gerçekleştiği için çok mutluyuz”
Burak Ramazan Çelik’in annesi Emine Çelik ise, “Burak, her zaman için farklı bir çocuktu. Görme engelli olmasına rağmen her zaman kendini ifade edebilen isteklerini her zaman yaptıran ve yapmaya çalışan bir çocuk. Bir görme engelli gibi de yetiştirmedik. O bizim her şeyimiz. İlk kitabını yazacağını söylediğinde kendi kendime olabilir mi acaba diyordum. Tabii ki her zaman, ‘inşallah olur’ diyordum. Tabii Burak, her zamanki azmiyle bunu da başardı. Onun hayalleri gerçekleştiği için çok mutluyuz. Yaşadığım sürece gücüm yettiğince her zaman arkasında olacağım ve kendisine destek vereceğim. Kitabının birini daha bitiremedim. Heyecandan mıdır bilmiyorum her okuduğumda farkı bir duygu içerisinde oluyorum. Bunu benim çocuğum yazmış. Anlatılır bir duygu değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla doyasıya eğlendiler
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla doyasıya eğlendiler
Akyazı’da emek ve sevgi bu sergide buluştu
YEREL HABERLER Akyazı’da emek ve sevgi bu sergide buluştu
Doğa yürüyüşleriyle güzellikleri keşfediyorlar
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşleriyle güzellikleri keşfediyorlar
Ziraat Fakültesi üniversite adaylarıyla buluştu
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi üniversite adaylarıyla buluştu
Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp öldü 
YEREL HABERLER Ağaca dayadığı merdivenin basamağı kırılınca düşüp ...
Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
YEREL HABERLER Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü
Sakarya’da acı olay: Oğlunu yaralayan anne tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Sakarya’da acı olay: Oğlunu yaralayan anne tüfekle ...
Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Oğlunu tüfekle yaralayıp, yaşamına son verdi
Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 480 kilometrelik deniz yolunu kat edecekler 15 günlük rotanın 5’inci gününde Sakarya’ya ulaştılar
YEREL HABERLER Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 480 kilometrelik ...
Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da bir ayda 134 şüpheli tutuklandı, 174 kişi ...
Stadyuma çıkan bulvara ‘yeşil-siyah’ dokunuş
YEREL HABERLER Stadyuma çıkan bulvara ‘yeşil-siyah’ dokunuş
Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal tatilde buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir 45 günde 290 vatandaşı huzur dolu termal ...
Başkan Yüce, Sakaryaspor yönetimi ile buluştu “Sakaryaspor yer aldığı her ligin favorisidir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Sakaryaspor yönetimi ile ...
Başkan Soykan: “Kan bağışı hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Başkan Soykan: “Kan bağışı hayat kurtarır”
SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022’de İş dünyası öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER SUBÜ Kariyer Zirvesi 2022’de İş dünyası öğrencilerle ...
Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su politikalarıyla bilinçlendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir yurtdışından gelen öğrencileri su ...
Film sahnelerini aratmayan olay: Kurşun yağdırıp imam nikahlı eşini kaçırdılar İmam nikahlı eşiyle Bitlis’ten İstanbul’a gidiyordu dehşeti Sakarya’da yaşadılar TEM'de ateş açtıkları otomobilin kaza yapmasını neden oldular
YEREL HABERLER Film sahnelerini aratmayan olay: Kurşun yağdırıp imam ...
Yamaç paraşütçüsü metrelerce yüksekten ağaçlık alana düştü Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Damla Derici, paraşütünü kendi çabalarıyla kurtardı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçüsü metrelerce yüksekten ağaçlık alana ...
Nehirde kaçak balık avına jandarmadan suçüstü
YEREL HABERLER Nehirde kaçak balık avına jandarmadan suçüstü
Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Enerji kabloları çalan 2 şüpheli tutuklandı
Güzelleşirken hayatınızı karartmayın
YEREL HABERLER Güzelleşirken hayatınızı karartmayın
Yetki belgesi olmadan sigara satıyordu, jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Yetki belgesi olmadan sigara satıyordu, jandarma ...
Anadolu Otoyolu’nun o güzergahını kullanacaklar dikkat, çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu’nun o güzergahını kullanacaklar ...
Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.