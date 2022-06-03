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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YADEM yaşlılarının bu haftaki durağı Acarlar Longozu

İHA

YADEM yaşlılarının bu haftaki durağı Acarlar Longozu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM yaşlılarını şehrin dört bir yanında doğayla buluşturmaya devam ediyor. Doğayı keşfe çıkan yaşlıların birçoğu Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozunu ilk defa görmenin heyecanını yaşadı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi yaşlıları doğayla buluşturmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her yaş grubuna yönelik farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yaşlıları da uzman sosyal çalışmacılar eşliğinde bir araya getiriyor.
Yaşlıları hayatın olağan akışında sosyal aktivitelerin içerisine alarak spor ve egzersizlerle sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayan Büyükşehir’in bu seferki durağı Acarlar Longozu oldu. Yenilenen yüzüyle yaşlılara ev sahipliği yapan Acarlar Longozu açılış öncesi YADEM yaşlılarından tam not aldı.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşlı vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyal yaşamın içine katılmalarının da önemine değinilerek, “YADEM üyesi yaşlılarımızla doğa yürüyüşü ve spor etkinliklerimizin adresi Acarlar Longozu oldu. Yaşayan çınarlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyalleşmelerini sağlamak için düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizle yaşlılarımızın doğa ile iç içe bir gün geçirerek spor egzersizleri yaptık” denildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve açılışa hazırlanan Acarlar Longozunun 2 kilometrelik iskelesinde yürüyen yaşlılar etkinlik için teşekkürlerini paylaştı.

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