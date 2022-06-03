Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor, sezonun ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşilsiyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor’u renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig’e yükselen ve transfer görüşmelerine hız veren Sakaryaspor, 20222023 sezonunun ilk yabancı transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen Isaac Donkor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşilsiyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, “Inter alt yapısında yetişen ve geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen defans oyuncusu Isaac Donkor ile 2 yıl sözleşme imzaladık. Hoş geldin Donkor!” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.