Başkan Yüce Azerbaycan’da: “Can kardeşimizle köklü ilişkiler kuruyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi için Azerbaycan’a gitti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle ziyaretler yapan Yüce ‘birlik ve beraberlik’ vurgusu yaptı. Başkan Yüce, “Tek millet, iki devlet ilkesiyle can Azerbaycan ile her yönde iş birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz, gösterdikleri ilgiden dolayı tüm Azerbaycan heyetine minnettarlığımı ifade ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce “Karabağ” başlıklı INCSOS 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ için kalabalık bir heyetle birlikte kardeş ülke Azerbaycan’a gitti. Başkan Yüce, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafofova ile birlikte Türkiye Belediyeler Birliği heyetine eşlik etti. İlk olarak Azerbaycan Belediyeler Birliği Başkanı Temraz Tagıyev’in ev sahipliği yaptığı toplantıya katılan Yüce, sonrasında Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de önemli incelemelerde bulunan Yüce, daha sonra kongre programında yerini aldı. Burada Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafofova ile görüşen Yüce, kardeş ülke ile ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlardan bahsetti. ‘Tek millet, iki devlet’ ilkesine dayanan ortak faaliyetlerin belediyeler arası çalışmalarla daha güçlü hale gelebileceğine vurgu yapan Yüce, kendilerini gösterilen misafirperverlikten dolayı minnet duygularını ifade etti.

Başkan Ekrem Yüce, “Can Azerbaycan’ımızda olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir her şeyi bir arada yaşayan, sevinci de, hüznü de birlikte yaşayan bir milletiz. Bu yüzden tek millet, iki devlet sloganını her ortamda dile getiriyoruz. Uluslarası kongremizde Karabağ’ı konuştuk. Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının himayesinde gerçekleştirilen programda çok önemli temaslar yaptık. Eğitim alanında yapabileceğimiz ortak projeleri görüştük. Akademik iş birliğiyle bu milletin eğitim seviyesine sunulacak katkıya vurgu yaptık. Eğitim alanında kurulacak yeni köklü ilişkilerin temeli atıldı. Ziyaretlerimizde bizlere gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

