Başkan Alemdar, çalışmaları yerinde inceledi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Paydaş kurumlar tarafından altyapı işlemleri tamamlanan ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda sıcak asfalt seriminin süratle yapıldığını dile getiren Alemdar; vatandaşların ve esnafın rahat ve güvenilir ulaşımını sağlamak için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Vatandaşlarla ve ASEM esnafıyla da sohbet eden Alemdar, ilçe genelinde tüm mahallelerde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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