Büyükşehir Basket’in parolası mutlak galibiyet

Türkiye Basketbol 3. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, 4 Haziran’da Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 9287 kaybeden temsilcimiz, en az 6 sayı farkla galip gelmesi durumunda playoff oynayacak. Sıkı bir hazırlık içinde olan takımın parolası mutlak galibiyet.

Türkiye Basketbol 3. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü PlayOff için parkeye çıkıyor. 4 Haziran Cumartesi günü saat 15:00’da Ankara MEB Beşevler Spor Salonunda karşılaşacağı Söğütsen Seramik’e karşı parolası mutlak galibiyet olan temsilcimiz playoff grubuna kalabilmek için en az 6 sayı farkla kazanmak zorunda.

Yapılan açıklamada, “Basketbol Kulübümüzün Cumartesi günü Ankara MEB Beşevler Spor Salonunda saat 15:00’da karşılaşacağı Söğütsen Seramik maçı PlayOff gruplarına katılabilmek için son şansımız. İlk maçı kendi evimizde talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Deplasman karşılaşmasında 6 sayı ve üstü bir farkla kazanmamız halinde Balıkesir’de gerçekleşecek olan 2. Lige yükselme PlayOff gruplarına katılmaya hak kazanacağız. Mutlak galibiyet ile Ankara’ya uğurladığımız takımımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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