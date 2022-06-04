Çadır kampının inceliklerini öğrendiler

SUBÜ Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm MYO öğrencilerine yönelik olarak Sülüklü Göl’de kamp etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak Sülüklü Göl Tabiat Parkı’nda çadır kampı, doğa yürüyüşü ve animasyon etkinlikleri düzenlendi. Öğretim Görevlisi Hasip Cana ve Öğretim Görevlisi İsmet Bahadır koordinasyonundaki etkinliklerde; öğrencilere çadır kampının incelikleri, uygun lokasyon seçimi ve çadır kurulumu gibi konularda bilgiler verildi. Doğa yürüyüşünde bölgedeki parkur keşfedildi. Animasyon etkinliklerinin yanı sıra sportif etkinlikler de gerçekleştirildi.

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