Akyazı’da Kara Mürver fideleri toprakla buluştu

Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artması için hayata geçirdiği Kara Mürver Projesi’nde fideler toprakla buluştu. Kadınlarla birlikte fide dikimi yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İnşallah hem kadın istihdamına faydalı olmayı hem de ilaç gıda sanayisine buradan ürün yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artırmak için geliştirilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde kabul edilen “Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi’nde fideler dün toprakla buluştu. Akyazı Belediyesi tarafından daha önce dağıtımı yapılan fideleri 37 kadın kendilerine ait tarlalarına ekerken 30 kadın da belediyenin Topağaç Mahallesi’ndeki 30 dönümlük alanında ekimlerini gerçekleştirdi.

Topağaç Mahallesi’ndeki fide dikim etkinliğine Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Mehmet Çakmak, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, belediye meclis üyeleri, Tıbbi Çiftçiler Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar ve aileleri katıldı. Etkinliğe katılan ilçe protokolü Kara Mürver fidesi ekimi de gerçekleştirdi.

Kara Mürver bitkisinin başta gıda ve ilaç sanayi olmak üzere birçok alanda kullanıldığını ve katma değeri yüksek bir bitki olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazılı Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor, Hastalığa ve Salgına 'Dur' Diyor" projemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansına (MARKA) hazırladıkları projenin destek almaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen projemiz çerçevesinde bugün fidelerimiz toprakla buluştu. 37 kadın kendi arazilerinde ekimlerini yaparken 30 kadın da belediyemize ait 30 dönümlük bu arazide ekimlerini gerçekleştiriyorlar. Araziyi parsellere böldük, kura ile kimin hangi parselde ekim yapacağını belirledik. Her bir parsele 55'er fide verdik. Herkes kurada çıkan kendi arazisine bu fidanları ekiyor” dedi.

Kara mürver bitkisinin geçmişten beri antioksidan özelliği bulunduğunu, ilaç gıda ve birçok sanayide kullanılan önemli bir bitki olduğunu da ifade eden Başkan Soykan, “Ekilen fidanlar ağaca dönüşüp ürün vermeye başlayacak. Fidanların gelişim süresinde biz de kurutma tesisi kuracağız. Kurutup hammadde haline getirip satacağız ya da çiçeğini ayrıca satacağız. Akyazılı kadınlarımızla bu çalışmalara devam edeceğiz. Kadınlarımız bu çalışmayı çok seviyor, Akyazı'nın yapısı toprağı da kara mürver yetiştirilmesine çok uygun. Çok fazla sulama gerektirmeyen bir ürün. İnşallah hem kadın istihdamına faydalı olmayı hem de ilaç gıda sanayisine buradan ürün yetiştirmeyi planlıyoruz. Proje çerçevesinde 6 bine yakın Kara Mürver fidesi Akyazı’da toprakla buluşmuş oldu” diye konuştu.

Başkan Soykan, başta belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürler olmak üzere arazinin hazırlanmasında ve projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.