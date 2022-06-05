Reisler Göleti çevresinden 12 torba çöp topladılar

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde lise ve üniversiteli öğrencilerinden oluşan gönüllüler Dünya Çevre Günü sebebi ile farkındalık oluşturabilmek için Reisler Göleti çevresinde temizlik gerçekleştirdi.

Kaynarca Gençlik Merkezindeki gönüllü lise ve üniversiteli öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebeti ile farkındalık için çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Reisler Göleti çevresinde temizlik yapan 15 kişilik öğrenci grubuna vatandaşlar da yardım etti. Bölgeden 2 saat içerisinde yaklaşık 12 torba çöp toplanıldı.

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