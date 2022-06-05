Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü

DHA

Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü


İsa ÇİCEK/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde arka ayakları tutmayan tilki tedavisi yapılması için Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü. 
Akyazı'da sadece ön ayaklarıyla ilerlemeye çalışan tilkiyi gören vatandaş, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Ekipleri'ni telefonla arayarak ihbarda bulundu. Arka ayakları tutmayan tilki önce Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2022-06-05 18:12:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı tilkiye jandarma şefkati Yürümekte zorluk çekiyordu, yardımına ekipler koştu
YEREL HABERLER Yaralı tilkiye jandarma şefkati Yürümekte zorluk ...
Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün arkadaşı Zonguldak’ta yakalandı İfadesi alınmak üzere Sakarya’ya getiriliyor
YEREL HABERLER Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Kuaförün ...
Pandemi nedeniyle ara verilen Engelsiz Hobi Atölyerinde kayıtlar başlıyor
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle ara verilen Engelsiz Hobi ...
Bölgenin en büyük hayvan bakım merkezi olacak: Açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük hayvan bakım merkezi olacak: Açılış ...
Reisler Göleti çevresinden 12 torba çöp topladılar
YEREL HABERLER Reisler Göleti çevresinden 12 torba çöp topladılar
Akyazı’da Kara Mürver fideleri toprakla buluştu
YEREL HABERLER Akyazı’da Kara Mürver fideleri toprakla buluştu
Hayat kurtaran altın burunların zorlu sınavı Önce bu sınavlardan geçmeleri gerekiyor: K9'lar Sakarya'da hünerlerini sergiledi ‘Köpekli Arama Timleri’ sınavının ilk etabı tamamlandı, 70 köpek ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı
YEREL HABERLER Hayat kurtaran altın burunların zorlu sınavı Önce bu ...
Tatile gelen genç boğulma tehlikesi geçirdi Cankurtaranlar kurtardı, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tatile gelen genç boğulma tehlikesi ...
Sakarya’da alkollü eğlence mekanlarına denetim: 177 kişi sorgulandı 3 işletmeye aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı, 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da alkollü eğlence mekanlarına denetim: 177 ...
Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis sınava yetiştirdi Ekiplerin seferber olduğu anlar görüntülendi
YEREL HABERLER Kimliğini evde unutan görme engelli öğrenciyi polis ...
Polis, kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu
YEREL HABERLER Polis, kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci ...
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 
YEREL HABERLER Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı 18 yaşındaki şahıs adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada ...
Büyükşehir sporcusu Isparta’dan altın madalya ile döndü
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcusu Isparta’dan altın madalya ile ...
Bungalov tatiliniz zehir olmasın: Dolandırıcılara karşı uyarılar Bungalov tatili düşünenler bunlara dikkat Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Alaçam: “Kimsenin tatili zehir olmasın, elimizden geleni onlar için yapacağız” Bungalov tesis müdürü Ayberk Özkan: “Müşterilerimiz ile görüntülü görüşüp, konfirme belgesi oluşturarak problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Bungalov tatiliniz zehir olmasın: Dolandırıcılara ...
Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Çevreye karbon değil ‘el izi’ bıraktılar
YEREL HABERLER Çevreye karbon değil ‘el izi’ bıraktılar
Sakarya Büyükşehir bisiklette madalyaları bırakmıyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir bisiklette madalyaları bırakmıyor
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde pedallar döndü
YEREL HABERLER 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde pedallar döndü
Çadır kampının inceliklerini öğrendiler
YEREL HABERLER Çadır kampının inceliklerini öğrendiler
Sapanca’nın çınarları anılarını anlatacak İlçenin tarihine ışık tutacak projede yaklaşık 100 farklı yaşlı insanla görüşülecek
YEREL HABERLER Sapanca’nın çınarları anılarını anlatacak İlçenin ...
Öğrencilere teorik ve uygulamalı yangın eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere teorik ve uygulamalı yangın eğitimi
SUBÜ’den serebral palsi semineri
YEREL HABERLER SUBÜ’den serebral palsi semineri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.