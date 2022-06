Kayıp kuaför olayında flaş gelişme: Arkadaşı itiraf etti, ekipler bölgede.. Arkadaşı ile birlikte sırra kadem basmıştı, olaya ilişkin acı detaylar ortaya çıkıyor Kuaför arkadaşını öldürdüğünü daha sonrasında ise araziye gömdüğünü itiraf etmiş Şüphelinin bölgeye getirilerek, cenazeyi gömdüğü yeri tarif etmesi bekleniyor

Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Arkadaşının kaybolmasıyla alakalı ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim olan şüphelinin olayı itiraf ettiği iddia edildi. Şüphelinin ifadesinden yola çıkan ekipler Kocaali’de, Savaş Aydoğan’ın cesedini arıyor.



Olay, 25 Nisan 2022 tarihinde Kocaali ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Cemal T., kuaför Savaş Aydoğan'a (42) ulaşamadı. Ev sahibi Cemal T., Aydoğan’ın arkadaşı ve kendi oğlu Cem T. ile Savaş Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E.’ye durumu aktardı. Aydoğan’ın kız arkadaşı M.E., Savaş’ın babasının il dışında bulunan evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., Sakarya'ya çağırdığı Aydoğan'ın ailesini polis merkezine ifade vermeye götürdü. Ev sahibi Cemal T.'nin şüphesi ve Aydoğan'ın annesinin şikayeti üzerine M.E. ile ev sahibinin oğlu Cem T.’nin ifadeleri alındı. Savaş Aydoğan'ın ev sahibinin oğlu ve aynı zamanda arkadaşı olan Cem T.’de ifade verdikten sonra kayıplara karıştı.



Aydoğan'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadesinin ardından kayıplara karışan Cem T. için de seferber oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya ilişkin Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alınan M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. buradaki işlemleri sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Sır perdesi aralandı, arkadaşını öldürdüğünü iddia etti

Aydoğan ile birlikte sırra kadem basan arkadaşı Cem T., Zonguldak Ereğli’de polis ekiplerine teslim oldu. Cem T., arkadaşı Savaş Aydoğan ile evlerine yakın bir bölgede bulunan konteyner içerisinde oturdukları esnada, Aydoğan’ın kendisine silah çektiğini ve bu esnada onu öldürdüğünü iddia etti. Daha sonrasında ise o bölgede bulunan bir araziye cesedi gömdüğünü öne sürmesi üzerine ekipler seferber oldu. Şüphelinin cenazeyi gömdüğünü iddia ettiği Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri hummalı bir çalıştırma gerçekleştiriyor. Ayrıca, şüpheli Cem T.’nin de bölgeye getirilerek, cenazeyi gömdüğü yeri tarif etmesi bekleniyor. Bölgede cenaze aracı da hazır bekletiliyor.

