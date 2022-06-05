Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde kaybolan kuaför Savaş Aydoğan (42) ile ilgili ifadesi alındıktan sonra kayıplara karışan yakın arkadaşı Cem Tuna, Zonguldak'ta polise giderek teslim oldu. Tuna'nın polisteki ilk ifadesinde; arkadaşını kendisine silah çektiği için öldürdüğünü ve fındık bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Kocaali'deki fındık bahçesinde yapılan kazıda kaybolduktan 42 gün sonra kuaför Aydoğan'ın cesedi bulundu.

Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İddiaya göre Aydoğan'ın ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca ailesine bilgi vermek üzere oğlu Cem Tuna ile kuaförün kız arkadaşı Merve E.'den yardım istedi. Oğlu Cem Tuna ile Aydoğan'ın kız arkadaşı da telefon numarasını vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cem Tuna, kuaför Aydoğan'ın ailesini arayarak kayıp olduğunu bildirdi.

YAKIN ARKADAŞI DA KAYBOLDU

Aydoğan'ın annesi, kız arkadaşı Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek, kayıf ihbarında bulunduktan sonra ifade verdi. Ancak şüpheli ifadeleri nedeniyle Merve E., bir gün sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'ne sevk edilen Merve E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Baba Cemal Tuna da oğlu Cem Tuna için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Savaş Aydoğan ve Cem Tuna'nın bulunması için çalışma başlattı. İki arkadaş için köpeklerle Kocaali'nin Görele Mahallesi´nde fındık bahçesi ve ormanlarda arama yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılmadı.

ZONGULDAK'TA POLİSE TESLİM OLDU

Kayıp 2 arkadaş için arama çalışmaları sürerken Cem Tuna, bugün Zonguldak'ta polis merkezine giderek teslim oldu. Cem Tuna polisteki ilk ifadesinde; evlerine yakın bir bölgede bulunan konteynerde oturdukları sırada Savaş Aydoğan'ın kendisine tabanca gösterdiğini ve bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Tuna, yaşanan arbede sırasında Aydoğduyu öldürdükten sonra babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

KAYIP KUAFÖRÜN CESEDİ BULUNDU

Jandarma, polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından fındık bahçesinde yapılan araştırmadan sonra kazı çalışması başlatıldı. Yapılan kazıda kaybolduktan 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, morga götürüldü. Cem Tuna ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali İsa ÇİÇEK

2022-06-05 22:54:39



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